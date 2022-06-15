Almanya, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna asker gönderecek - Haberler

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Almanya, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna asker gönderecek

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna asker gönderecek

Almanya'nın, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker göndereceği bildirildi.

Almanya'nın, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker göndereceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun EUFOR Althea'ya asker gönderme kararı aldığını belirtti.

Seibert, ülkesinin maksimum 50 asker göndereceğini ve bir yıl görev süresi belirlendiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulunun aldığı kararın Federal Mecliste onaylanmasına ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Seibert, Mecliste kabul edilmesinin ardından Alman askerlerinin gelecek yılın haziran ayı sonuna kadar görev yapacağını ve bu sürenin uzatılabileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda da "İstikrarlı bir Batı Balkanlar bölgesi bizim için büyük önem taşıyor. Federal Meclisteki ilk istişarenin 24 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Almanya, 10 yıl önce EUFOR Althea'daki askerlerini geri çekmişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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