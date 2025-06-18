Almanya BND Başkanlığına Martin Jaeger Atandı

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Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanlığına Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Martin Jaeger getirildi. Jaeger, daha önce Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli önemli görevlerde bulunmuştu.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanlığına Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Martin Jaeger'in getirildiği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda alınan karara göre, BND'nin başına 60 yaşındaki Martin Jaeger atandı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer de Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Jaeger'in BND'nin başına getirildiğini teyit etti.

Jaeger, 2016'dan bu yana BND'yi yöneten Bruno Kahl'ın yerine geçecek.

2023'te Kiev Büyükelçisi olan Jaeger daha önce de Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, Kabil ve Bağdat Büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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