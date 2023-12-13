Almanya, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani ateşkes talebine çekimser kaldı

Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı. Dışişleri Bakanlığı, tasarının genel bir ateşkes çağrısında bulunduğunu ancak İsrail'in kendini savunma hakkını sorgulamadığını belirtti. Hamas silah bıraktığında İsrail'in kendini savunmak zorunda kalmayacağı ifade edildi.

Almanya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı oylamasında çekimser kaldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tasarının genel bir ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret edilerek "Ancak orada İsrail'in neden kendini savunmak zorunda kaldığını belirtmiyor. Çünkü Hamas 7 Ekim'de İsrail'e barbarca saldırdı. Çünkü Hamas İsrail'i yok etmeye devam etmek istiyor. Bu durum en azından dolaylı olarak İsrail'in Hamas terörüne karşı kendini savunma hakkını sorgulanır hale getirmektedir. Bu nedenle taslağı kabul edemeyiz." ifadelerine yer verildi.

Hamas silah bıraktığında İsrail'in kendini savunmak zorunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut taslağa hayır demek de yanlış olur. Çünkü Filistinlilerin acılarına son vermek istiyoruz. Bu nedenle insani duraklamalardan yanayız. Böylece rehineler nihayet serbest bırakılacak. Böylece acilen ihtiyaç duyulan yardım Gazze halkına ulaşabilecek." denildi.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamanın kendilerini zor bir kararla karşı karşıya bıraktığı aktarılan paylaşımda hem İsrail'de hem de Gazze'de insanların dayanılmaz acılarına son verilmesini istedikleri vurgulandı.