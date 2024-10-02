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Almanya Birlik Günü Resepsiyonu İstanbul'da Düzenlendi

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Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Almanya Birlik Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Başkonsolos Regine Grienberger, Almanya ve Türkiye arasındaki bağların önemine değinerek, iki ülke arasındaki ortak noktaların birleştirici gücünü vurguladı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Almanya Birlik Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Regine Grienberger, burada yaptığı konuşmada, "harika bir şehre geldiğini" ve "harika insanlarla karşılaştığını" dile getirdi.

Türkiye ve Almanya'nın uzun yıllardır birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Grienberger, iki ülke arasındaki yaşam köprüsünün, her iki ülkede de evi olan milyonlarca insandan oluştuğunu ifade etti.

Grienberger, 1989'da iki Almanya arasındaki sınır kaldırılınca Almanya'nın her yerine seyahat etmenin veya diğer bölgelerinde çalışmanın yeniden mümkün olduğunu çok net hatırladığını belirterek, böylece Almanları birleştiren şeyleri yeniden görmeye başladıklarını söyledi.

Bunu bir umut olarak yanına aldıklarını kaydeden Grienberger, "Ayrılığın üstesinden gelebiliriz. Ortak noktalarımız eninde sonunda bizi tekrar bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

Başta Avrupalı komşuları ve transatlantik müttefikleri olmak üzere uluslararası ortaklara destekleri için teşekkür eden Grienberger, "Almanya, bugün halen sizin dostluğunuza ve güveninize minnettar. Almanya Birlik Günü, bizi birleştiren şeylerin bizi bölen şeylerden daha güçlü olduğu gerçeğinin bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyon, müzik konserinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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