Almanya, Belçika, İsveç ve Bulgaristan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Almanya, Belçika, İsveç ve Bulgaristan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda camileri doldurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi olmak üzere kentte bulunan onlarca camide kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek, bayram namazı öncesinde Şehitlik Camisi'nde verdiği vaazda İslam'daki kardeşlik hukukuna işaret ederek "Bayramlar, kardeşlik hukukunun zirveye çıktığı günlerdir. Bunu fırsat bilerek layıkıyla değerlendirelim." çağrısında bulundu.

Camide bayram vesilesiyle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış toplandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde bulunan DİTİB Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından cemaat, camide bayramlaştı.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, bayram vaazında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Kuzey, "Acısıyla, tatlısıyla bir ramazan ayının daha sonuna yaklaştık. Üzülerek ifade etmeliyim ki bu yıl bayramlarımızı, önceki bayramlara göre daha buruk, daha eksik yaşayacağız. Anne babalarımızın, büyüklerimizin ellerini bu yıl onlarla geçireceğimiz son bayrammış gibi öpeceğiz. Çocuklarımızı, torunlarımızı severken, onları öpüp koklarken, depremde yavrularını kaybeden, ağlamaktan göz pınarları kuruyan, nice anneler, nice babalar aklımıza gelecek bu bayram." dedi.

Camiye sığmayan cemaat namazını avluda eda etti.

Belçika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklerin birçoğu, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtindeki camide yer kalmayınca bayram namazını kılmak isteyen kalabalık sokaklara taştı.

Namazın ardından camiye gelen Türkler birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da katılarak vatandaşların bayramını tebrik etti.

Belçika'da yaşayan Müslümanlar, ülkenin diğer birçok şehrinde ve kasabasında da bayram sabahı camileri doldurdu.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını eda etti.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda namaz kıldı, yaklaşık 2 bin 500 kişinin namazlarını eda ettiği gözlendi.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami görevlisi Osman Doğan, toplumsal birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğine işaret eden Doğan, küskünlerin ve çekişmelerin ortadan kaldırılmasının önemine değindi.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate cami yönetimince lokum ve bisküvi ikram edildi.

Bulgaristan

Bulgaristan genelinde sabah saatlerinde bayram namazı dolayısıyla camiler doldu taştı.

Başkent Sofya'da tek olan 300 kişi kapasiteli Banya Başı Camisi'nde yer kalmayınca yaklaşık 2 bin 500 kişi caminin önünde namazını kıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, nüfusu 6,52 milyon olan ülkede yaşayan bir milyona yakın Müslüman'a tebrik mesajı yayımladı.

"İyilik uğuruna paylaşılan ortak çabalar ve duygu paylaşımı, Bulgaristan halkını yüzyıllardır birleştiren güçlü bağımızdır." ifadesini kullanan Radev, tüm dünyanın vicdanının sınavdan geçtiği bir dönemde hoşgörü ve insan sevgisinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Radev, Bulgaristan'daki Müslümanların bayramını kutlarken sağlık ve bereket diledi.

Başbakan Gılıb Donev de Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğüne tebrik mesaj yollayarak "Mutluluk dolu bayram atmosferi, Bulgaristan'daki her bir Müslüman'ın kalbini ısıtıp evine barış ve huzur getirsin. Ruhlarınız sevgi dolu olsun, dualarınız kabul görsün, kıymetli emekleriniz de ödüllendirilsin." ifadelerini kullandı.

Başkent Sofya'da bayram namazını kıldıran Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı'nı kutlarken Müslümanlar, ihtiyaç sahiplerine de yardım ederler. Yatalak hasta, evsiz kalan, yalnız olan insanların olduğunu unutmayalım. Bugünlerde önemli olan yakınlarımızdır, en önemli olanlar ise ebeveynlerimizdir. Uzakta olsalar bile onları ziyaret edelim ve sevindirelim çünkü onların yerini kimse alamaz."