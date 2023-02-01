ALMANYA BAŞKONSLOSLUĞU 1 GÜN KAPALI
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ALMANYA'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapatıldı.
ALMANYA'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik nedeniyle kapatıldı. Tüm randevular iptal edildi.
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak zırhlı polis aracı olduğu görüldü. Kapıda ise "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmeleri internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazılı kağıt asıldı.Görüntü dökümü: ---------------------Almanya Başkonsolosluğu önünden görüntü-Başkonsolosluk önündeki uyarı yazısı-Zırhlı polis aracı-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel