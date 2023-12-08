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Almanya Başbakanı Yahudilerle Dayanışma İstedi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yahudi komşularına ve dostlarına şefkat ve dayanışma gösterilmesini istedi. Scholz, Yahudi cemaatini koruduklarını ve antisemitizme karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesindeki Yahudilerle dayanışma gösterilmesini istedi.

Scholz, Hanuka Bayramı nedeniyle Berlin'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yahudi komşularımıza, dostlarımıza ve meslektaşlarımıza şefkat ve dayanışma göstermek bugünlerde özellikle önemlidir" dedi.

İsrail-Hamas çatışmasının ardından Almanya'daki Yahudi cemaatini ve onlara ait meskenleri koruduklarına işaret eden Scholz, "Burada verilen tepkilerden sonra bunun gerekli olması hem üzücü hem de korkutucudur. Yahudi yurttaşlarımızın dinlerini, kültürlerini, günlük yaşamlarını açıkça yaşamaktan, toplumumuzdaki tüm insanların ayrım gözetmeksizin sahip olduğu temel bir hak olan görünür olma hakkını kullanmaktan korkmalarını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Scholz, Almanya'da polis ve yargının her türlü antisemitizm ve Yahudi düşmanlığına karşı işlem yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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