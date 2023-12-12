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Almanya Başbakanı Ürdün Kralı ile Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum hakkında telefonla görüştü. Görüşmede, bölgedeki çatışmanın sona ermesinden sonra Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın geleceğinin de düşünülmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kalındı. Scholz, ülkesinin Gazze'de sivillerin korunması ve insani durumun iyileştirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı. İki lider, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabileceği konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum hakkında telefonla görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şansölye ve Kral 2. Abdullah'ın, görüşmede, bölgedeki çatışmanın sona ermesinden sonra Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın geleceğinin de düşünülmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Scholz'un, görüşmede, ülkesinin Gazze'de sivillerin mümkün olan en iyi şekilde korunması ve insani durumun önemli ölçüde iyileştirilmesi ve bunun devam ettirilmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Şansölye Scholz ve Kral 2. Abdullah'ın İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabileceği konusunda hem fikir oldukları kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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