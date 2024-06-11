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Almanya Başbakanı Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesini istedi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Scholz, Ukrayna'ya mühimmat ve silah desteği sağlayacaklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılış konuşmasını yapan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum." dedi.

Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz." diye konuştu.

Almanya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman bugünkü kadar yakın olmadığına işaret eden Scholz, "24 Şubat 2022'den bu yana sadece askeri destek olarak 28 milyar avro sağladık ya da taahhüt ettik. Bunu milyarlarca avroluk maddi destek takip edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için büyük yatırımlar gerekeceğini belirten Scholz, "Dünya Bankası önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 500 milyar ABD doları yatırım yapılmasını bekliyor. Yarından sonraki gün (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve ben Apulia'daki G7 zirvesinde tekrar bir araya geleceğiz. Orada Ukrayna için geniş kapsamlı ve uzun vadeli taahhütleri savunacağım. Burada bahsettiğimiz boyutlar göz önüne alındığında, özel sermayenin de eklenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman firmaları Ukrayna'dan çıkmıyor

Yüzlerce Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve sadece otomotiv sektöründe 35.000 çalışan olduğunu dile getiren Scholz, şöyle devam etti:

"Savaşa rağmen Alman yatırımlarında herhangi bir çıkış söz konusu değil. Ticaret hacmimiz savaş öncesi döneme kıyasla önemli ölçüde arttı. Ukrayna, Alman hükümeti tarafından verilen yeni yatırım garantilerinin sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bunlar bana iş dünyasının Ukrayna'nın potansiyelini anladığını gösteriyor. İyi eğitimli bir nüfusa sahip büyük bir ülke. Savaşın ağır etkilerine rağmen ekonominin bu yıl yeniden büyümesi bekleniyor. Şu anda özellikle inşaat sektöründeki yatırımlar ekonomiyi canlandırıyor. Ancak Ukrayna tarımı da küresel bir oyuncu. Tarım ürünleri ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmüş olması muazzam bir başarıdır ve dünya çapında gıda güvenliği açısından önemlidir."

Ukrayna'nın yenilenebilir enerjiler ve hidrojenin yanı sıra dijitalleşme, bilişim, silahlanma, sağlık teknolojisi ve ilaç gibi gelişmekte olan sektörlerde de büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, konferansın özellikle odak noktasının bu alanlar olacağını kaydetti.

Ukrayna'nın yeniden inşasının yeni bir AB üye devletinin yeniden inşası anlamına geldiğini ifade eden Scholz, "Rus savaşının başlamasından birkaç ay sonra Ukrayna'ya hep birlikte sağlam bir söz verdik: Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde (AB) yatmaktadır. Bu doğru. O zamandan bu yana Ukrayna en zor koşullar altında AB yolunda ilerliyor. Savaşa rağmen reformlar üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Biz bunu destekliyoruz çünkü ikna olmuş durumdayız. Her düzeyde etkin bir yönetim, yolsuzlukla tutarlı bir mücadele, kapsayıcı bir toplum. Bunlar aynı zamanda özel taahhüt ve yeniden yapılanmanın başarısı için ön koşullardır." diye konuştu.

Enerji konusunun herkes için gündemin en üst sıralarında yer aldığını ve Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına neredeyse her gün saldırmaya devam ettiğini belirten Almanya Başbakanı, enerji arzına yatırım yaparak da yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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