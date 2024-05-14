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Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna Barış Zirvesi'nden yüksek beklenti olmamalı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Barış Zirvesi'nde savaşın sona ermesi müzakeresinin olmayacağını belirtti. Zirvede nükleer santrallerin güvenliği, tahıl ihracatı, esir değişimi ve nükleer silah kullanımı gibi konular ele alınacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'de haziranda düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisinin olmaması gerektiğini söyledi.

Scholz, Stern dergisine yaptığı açıklamada, İsviçre'de yapılacak zirvede nükleer santrallerin güvenliği, tahıl ihracatı, esir değişimi konusu ve tabu olması gereken nükleer silah kullanımıyla ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

"Kimsenin yüksek beklentisi olmamalı. Orada savaşın sona ermesi müzakeresinde bulunmayacağız." ifadesini kullanan Scholz, "en iyi ihtimalle Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelere yol açabilecek bir sürecin başlamasının" söz konusu olabileceğini kaydetti.

Scholz, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı desteği yetersiz bularak "Açıkçası yeterli değil. Bu, çok üzücü çünkü Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin açıkça Ukrayna'nın altyapısını yok etmek istiyor." diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Scholz, Almanya'da kadın cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olduğunu belirterek "2027'de (Cumhurbaşkanı konutu) Bellevue Sarayı'na bir kadın seçersek sevinirim." ifadesini kullandı.

Ukrayna Barış Zirvesi'nin, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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