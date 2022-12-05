Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Başbakanı Scholz, Putin'in ülkesini kaygan yokuşa soktuğunu söyledi

Güncel Haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Putin'in ülkesini kaygan yokuşa soktuğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kendi ülkesini feci şekilde kaygan yokuşa soktuğu" eleştirisinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kendi ülkesini feci şekilde kaygan yokuşa soktuğu" eleştirisinde bulundu.

Scholz, Marion Dönhoff Uluslararası Anlayış ve Uzlaşma Ödülü'nün Rus insan hakları örgütü Memorial'a takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Putin Ukrayna'ya karşı en kötü suçların emrini veriyor ve aynı zamanda kendi ülkesini feci şekilde kaygan bir yokuşa sokuyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşta umutsuzca yolunu kaybettiğini savunan Scholz, "Savunmasız sivil nüfusa, çocuklara, kadınlara, yaşlılara füze atarak sadece uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda akıl almaz bir ahlaki uçuruma da yol açıyor." ifadesini kullandı.

Scholz, Ukrayna'nın savaşı kaybetmemesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın askerlerini çekene kadar Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Putin ile konuşmayı tamamen bırakmanın büyük bir hata olacağına ve yeniden diyalog arayışında olmaya devam edilmesi gerektiğine işaret eden Scholz, "Görüşmeler ne kadar sürerse sürsün buna devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Vladimir Putin Almanya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title