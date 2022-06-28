Almanya Başbakanı Scholz: 'Önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açık'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan dolayı önlerinde belirsiz bir dönemin bulunduğunu söyledi.

Scholz, Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Elmau'daki zirvenin özel bir zamanda önemli bir zirve olduğunu belirten Scholz, "Bu zirve Rusya'nın saldırganlığına karşı birlikteliğimizi ve kararlılığımızı gösterdi." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 125 günden beri savaş yürüttüğünü ifade eden Scholz, G7 olarak bu savaşı kınadıklarını vurguladı.

Scholz, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısının bu savaşın acımasızlığını gösterdiğini belirterek, G7 ülkelerinin Ukrayna'nın yanında durduğunu ve bu ülkeyi desteklediklerini anımsattı.

Zirvede 24 Şubat'ta başlayan savaşın ne anlama geldiğini görüştüklerini de ifade eden Scholz, "Ben bunu dönüm noktası olarak niteledim. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Savaşın öncesindeki döneme geri dönüş olmayacağını ve olamayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz için önümüzde bir belirsizlik dönemi olduğu açıktır. Bu meydan okuyucudur ve bundan dolayı kararlılık ve birliktelik önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, G7 ve ortak ülkelerin ortak eylem için fikir birliği ortaya koyduğunu, bunun tüm katılımcılarla "göz hizasında" gerçekleştiğini, burada demokratik ittifakların gücünün gösterildiğini kaydetti.

Ukrayna'ya destak devam edecek

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Scholz, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu savaşı kazanmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu savaşta Putin ve rejimi için ekonomik ve siyasi maliyetlerini yüksek tutmaya ve yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sona erdirmek için adil bir anlaşmayı uluslararası yaptırımların kaldırılması için ön koşul olarak gören Scholz, "Maalesef şu anda Rusya'nın değişmeyen vahşetle savaşı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Ukrayna ile adil bir anlaşma olmadan yaptırımların devam edeceği bilinmelidir. Dikte edilmiş barış diye bir şey olamaz. " şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya toplamda 29 milyar dolar bütçe yardımı ve 2,9 milyar dolar insani yardım yapılacağını aktaran Scholz, ayrıca Ukrayna'ya silah yardımının süreceğini kaydetti.

Olaf Scholz, Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da zirvede ele alındığına dikkati çekerek, Ukrayna için bir Marshall Planı gerektiğini, bunun iyi bir şekilde planlanmasının önemini vurguladı.

Çin'e de Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımları aşmaması çağrısında bulunan Scholz, "Yaptığımız tüm görüşmelerde bunda ısrar ediyoruz." ifadesini kullandı.

Scholz, G7'nin Rusya'ya olan petrol ve gaz bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjileri teşvik etmek istediğini belirtti.

Gıda güvenliği için küresel ittifak

İklimi koruma konusunda bir "İklim Kulübü" oluşturma fikrinin desteklenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Scholz, "İklim hedeflerine ulaşmak için hırslı olmaya ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz, dünyadaki açlıkla mücadele edeceklerini aktararak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla bu konudaki zorlukların arttığını ifade etti.

Scholz, "Bu, Rusya'nın savaşıdır ve şu anda dünyadaki birçok insanın kendilerini ve ailelerini artık besleyemeyeceği endişesini duymalarına neden olmaktadır." dedi.

Dünyada 345 milyon insanın yeterince yiyeceği olmadığının bilindiğine işaret eden Scholz, iklim krizi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın bu sıkıntıyı daha da arttırdığını aktardı.

Scholz, bu konuda eyleme geçeceklerini belirterek, bundan dolayı "gıda güvenliği için küresel ittifak" oluşturduklarını kaydetti.