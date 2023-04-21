Almanya Başbakanı Scholz Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Scholz, Twitter'dan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Almanca, Türkçe ve Arapça paylaşımda bulundu.

Başbakan Scholz, "Bugün ramazan ayı üç günlük Şeker Bayramı ile sona eriyor. Tüm Müslümanlara mutlu ve hayırlı bir Ramazan Bayramı geçirmelerini dilerim." ifadesini kullandı.