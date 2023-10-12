Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Scholz, Almanya ve Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü vesilesiyle Berlin'e gelen Şeyh Temim'i Başbakanlık binasının önünde karşıladı.

Öğle yemeğinde bir araya gelen iki liderin İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası güvenlik ve ekonomi konularını ele alması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Scholz, bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusunda önemli rol oynayabileceğini söylemişti.

Şeyh Temim, Scholz ile yapacağı görüşme öncesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da bir araya gelmişti.