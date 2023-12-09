Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak iki devletli bir çözüm için uzun yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. Scholz ayrıca Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini ve Modern Vatandaşlık Yasası'na övgüde bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail ve Filistin için barışçıl çözüm çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak iki devletli bir çözüm için uzun yıllardır mücadele ettiklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Olağan Genel Kurultayı'nın ikinci gününde konuştu.

Scholz, "İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak iki devletli bir çözüm için uzun yıllardır mücadele veriyoruz." dedi.

Gazze'ye insani yardımların girebilmesine olanak sağlanmasının önemine işaret eden Scholz, Almanya'da antisemitizm olduğu kadar Müslümanlara karşı nefretin körüklenmesinin de kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülkesinin İsrail'in yanında olduğunu belirten Scholz, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerinin altını çizdi.

Scholz Almanya'da antisemit sloganlar atılmasının, İsrail bayraklarının yakılmasının ya da Yahudi kurumlarına zarar verilmek istenmesinin suç olduğunu ve bu tür girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Ukrayna'ya destek

Şansölye Scholz, bütçe krizine rağmen Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Almanya'nın Ukrayna'ya mali destekte bulunup silah yardımı yapmaya devam edeceğini söyleyen Scholz, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 46 milyon Ukraynalının kendi ülkelerini savunmaya devam edeceğini ve bizim de destek vermekten vazgeçmeyeceğimizi bilmeli ve bunu (vazgeçmeyi) beklememeli." diye konuştu.

Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın istenilen şekilde çabuk sona ermeyeceğine dikkati çekerek Avrupa'da küçük ülkelerin büyük komşularından korkmak zorunda kalmamasını istediklerini belirtti.

Modern Vatandaşlık Yasası'na övgü

Başbakan Scholz, Almanya'da gelecek yıl meclisten geçmesi beklenen Modern Vatandaşlık Yasası'ndan övgüyle bahsederek istenen uyumun bu yasa sayesinde sağlanabileceğine inandığını söyledi.

Scholz, ülkesinin kalifiye elemana ihtiyacı olduğunu vurgulayarak söz konusu yasanın bu konuda yardımcı olacağını vurguladı.

Almanya refah devleti olmaya devam edecek

Bütçe krizine de değinen Şansölye Olaf Scholz, bütçe krizi nedeniyle sosyal yardımlarda ciddi kesintiye gidilmeyeceğini kaydetti.

Scholz, "Böyle bir durumda Almanya'da refah devletinin tasfiyesi söz konusu olmayacaktır. Almanya refah devleti olmaya devam edecek." dedi.

Refah devleti olmanın Almanya'nın en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyen Scholz, "Kimsenin yalnız bırakılmaması bu ülkenin DNA'sının, öz imajının bir parçasıdır. Bu refahın temelidir." ifadelerini kullandı.