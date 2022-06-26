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Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Scholz ile Biden arasındaki görüşme, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda gerçekleşti.

Görüşmeden önce kısa süre sohbet eden iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Batılı ülkelerin birlikteliğine vurgu yaptı.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu birlikteliği beklemediğini belirterek, bu birliğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden da bu birlikteliğin sağlanması konusunda oynadığı rolden dolayı Scholz'a teşekkür etti.

"Biz birlikte durmalıyız." ifadesini kullanan Biden, Putin'in G7 ve NATO'nun bölünmesini beklediğini ileri sürdü.

Biden, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri bugün başlayacak ve 28 Haziran'a kadar sürecek zirve kapsamında ilk kez ABD Başkanı olarak Almanya'ya geldi.

Olaf Scholz da 2021'in sonunda eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'den devraldığı görevi çerçevesinde ilk kez G7 Zirvesi'ne katılıyor.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

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