Almanya Başbakanı Scholz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın sözlerini kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, " İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 Holokost işlediğine" ilişkin sözlerini kınadı.

Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Abbas'ın dile getirilmeyecek sözlerinden dolayı öfkeli olduğunu belirterek, özellikle Almanlar için Holokost'un başka şeylerle ilişkilendirilip öneminin azaltılmasının tahammül edilmez ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şansölye Scholz, Holokost suçlarını inkar etmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını kaydetti.

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, dünkü basın toplantısı sırasında Scholz'un, Abbas'tan başbakanlık binasını terk etmesini istemesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki İsrailli sivil toplum örgütleri de Abbas'ın sözlerine tepki gösterdi.

Başbakan Scholz ile dün ortak basın toplantısı düzenleyen Abbas, 1972'de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter, artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadesini kullanmıştı.