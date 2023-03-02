Almanya Başbakanı Scholz: 'Ermenistan ve Azerbaycan'ın aralarındaki ihtilafı adım adım çözmeleri önemli'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan ve Azerbaycan'ın uzun yıllardır aralarında devam eden ihtilafı adım adım çözmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan ve Azerbaycan'ın uzun yıllardır aralarında devam eden ihtilafı adım adım çözmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Scholz, Berlin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ermenistan'ı reform sürecinde desteklediklerini belirten Schlolz, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ve bu savaşın Ermenistan'a ve Kafkasya'nın tüm güney bölgesine etkisini ele aldıklarını ifade etti.

Scholz, bu savaşın sonuçlarının özellikle Ermenistan'da da hissedildiğinin bilincinde olduğunu aktararak, bu bağlamda "Ermenistan ve Azerbaycan'ın uzun yıllardır aralarında devam eden ihtilafı adım adım çözmelerinin önemli" olduğunu kaydetti.

Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki istikrarsız durumdan endişe duyduklarını ifade eden Scholz, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını savundu.

Başbakan Scholz, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in bu konudaki çabalarını desteklediğini ifade ederek bu desteğin somut olarak AB'nin yeni kurduğu Ermenistan Misyonuna (EUMA) Alman personel sağlamakla gösterdiklerini kaydetti.

Scholz, Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Prag'da ve en son Münih'te yapılan görüşmeleri "ilk cesaret verici adım" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da görüşmede Ermenistan ile Almanya arasında finansal ve teknik işbirliklerini ele aldıklarını belirterek, ülkesinin Almanya ile çevre ve iklim konularında birlikte çalıştığını anlattı.

???????Paşinyan, Scholz'a Almanya'nın EUMA'ya katılımından dolayı teşekkür ederek, bu misyonun bölgede istikrar için önemli rol oynayacağını kaydetti.