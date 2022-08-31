Almanya Başbakanı Scholz: 'Enerji fiyatlarının tavan yapmaması için adımlar atacağız'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için adımlar atacağını belirterek, enerji güvenliği ve fiyatları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı hareket etmesini beklediğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için adımlar atacağını belirterek, enerji güvenliği ve fiyatları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı hareket etmesini beklediğini bildirdi.

Scholz, Brandenburg eyaletinin Meseberg kentinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Maliye Bakanı Christian Lindner ile basın toplantısı düzenledi.

Scholz, Bakanlar kuruluna misafir olarak katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa'da enerji ağlarının sıkılaştırılmasını görüştüklerini belirterek, enerji güvenliği ve fiyatları konusunda AB'nin hızlı hareket etmesini beklediğini söyledi.

Ülkesinin "Rusya'nın fosil yakıt ihracatını diğer ülkeleri etkilemek için bir araç olarak kullanma tehdidini erken fark ettiğini" ve enerji güvenliğini sağlamak için adımlar attığını savunan Scholz, enerji fiyatlarının tavan yapmasını önlemek için de adım atacaklarını vurguladı.

Scholz, "Aldığımız tüm kararlar, tam olarak bu amaca, yani bir ülke olarak kışı atlatmamıza yöneliktir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı hane halkı ve şirketler için bir yardım paketi üzerinde çalışmaları yakında tamamlayacaklarını bildiren Scholz, federal hükümetin yardım paketini tam olarak ne zaman sunacağı sorusunu yanıtsız bıraktı.

"Enerji piyasasında belirsizliğin azaltılmasına çalışıyoruz"

Maliye Bakanı Christian Lindner de yüksek enerji fiyatlarına karşı hane halkının yükünü hafifletmeye yönelik "yardım paketinin" toplumun tüm kesimlerini hedefleyeceğini ifade etti.

Lindner, yüksek enerji fiyatlarının temelleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Enerji piyasasında belirsizliğin azaltılmasına çalışıyoruz." diye konuştu.

Enerji şirketlerinin yüksek fiyatlar nedeniyle elde ettiği aşırı karlar üzerindeki özel vergi konusunda ise Lindner, "Aşırı kar vergisinin önündeki engeller yüksek." dedi.

Ekonomi Bakanı, Scholz'u eleştirilere karşı savundu

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise Başbakan Scholz'u Yeşiller Partisi içinden artan eleştirilere karşı savundu.

Habeck, Scholz'un hükümete liderlik etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Tecrübesi, sağduyusu, sakinliği ile bu ülkeyi güvenle yönetiyor ve öyle olduğu için mutluyum." dedi.

Habeck, enerji konusunda değişen piyasa yapısı yoluyla fiyatların düşürülmesi, hane halkına kolaylık sağlanması ve yüksek elektrik fiyatlarına karşı vatandaşların yükünü hafifleten bir bütçe oluşturulmasına odaklanacaklarını bildirdi.

Enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi

Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükseliyordu.

Doğal gazın aylık vadeli satış fiyatı 25 Ağustos'ta megavatsaat başına 300 avronun üzerine çıkmıştı.

Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle 29 Ağustos'ta ilk kez 1000 avroyu aşmıştı.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Almanya'da, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 29 Ağustos'ta Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirmişti.