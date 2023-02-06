Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Scholz mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Alman hükümeti ve halkı adına en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Düşüncelerimiz hızla ve tam olarak iyileşmelerini dilediğimiz yaralılarda ve beklenmedik şekilde aile üyelerini kaybeden yakınlarında." ifadesini kullandı.

Scholz, Almanya'nın bu felaketin üstesinden gelinmesi için yardım ve desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Alman ordusunun bu insani felaketten etkilenenlere hızlı desteğe hazır olduğunu belirtti.