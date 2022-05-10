Scholz ve de Croo'dan Ukrayna'ya destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ve Belçika'nın Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya ve Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Scholz, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tüm operasyonları derhal durdurma ve Rus birliklerini Ukrayna'dan çekme çağrısını yineleyen Scholz, "Alexander de Croo ile silah teslimatı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için her şeyi yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilgili daha fazla önlem belirlemeye hazırız." dedi.

Şansölye, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasındaki daha yakın ilişkilere verdiği desteği dile getirdi ancak Kiev için hızlı bir AB üyeliği konusunda olumlu bir sinyal vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna ve AB üyesi olmayan ülkeleri de içerecek bir "Avrupa Siyasi Topluluğu" kurma fikrini hatırlatan Scholz, yeni ortaklık biçimlerinin mümkün olabileceğini kaydetti.

Scholz, İngiliz hükümetini Kuzey İrlanda için özel protokol anlaşmasını sona erdirmeye karşı uyararak "Kuzey İrlanda için iyi bir yol bulduk. Kimse birbirimizle anlaştığımız düzenlemeyi tek taraflı olarak geçersiz kılmamalı, bozmamalı veya başka bir şekilde anlaşmamalı." dedi.

Bunun yalnızca AB-İngiltere ilişkilerini değil, bölgedeki barışçıl kalkınmayı da ilgilendiren karmaşık bir konu olduğuna işaret eden Scholz, "Bence bunlar, üzerinde anlaşmaya varılmış iyi düzenlemeler." ifadesini kullandı.

"Bu anlaşma iptal edilirse tüm sistemin iptal edileceğini düşünüyorum"

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise Scholz'un Ukrayna görüşünü destekledi ve AB üyeliğinin uzun ve idari bir süreç olduğunu, bunun 10 yıldan fazla sürebileceğini savundu.

De Croo, AB ile Ukrayna arasında kısa vadede daha yakın bağları güçlendirmenin başka yolları da bulunduğunu vurguladı.

Belçika'nın Avrupa'yı Rus doğal gazına daha az bağımlı hale getirmek için LNG kapasitesini ikiye katlayacağını duyuran de Croo, Almanya'ya yapılan teslimatların da artırılacağını belirtti.

De Croo, Kuzey İrlanda Protokolü için ise "Bu anlaşma iptal edilirse tüm sistemin iptal edileceğini düşünüyorum." diye konuştu.