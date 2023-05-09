Almanya Başbakanı Scholz Avrupa Günü'nde AB'nin geleceğini değerlendirdi Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) jeopolitik nitelik kazanması, genişlemesi ve reformdan geçmesi gerektiğini bildirdi.

Scholz, Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumuna katılarak, AB'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

Ukrayna'daki savaş ile Avrupa'da ve küresel ölçekte değişen dengelere değinen Scholz, "Jeopolitik, genişlemiş, reform yapılmış ve geleceğe açık bir AB'ye ihtiyacımız var." dedi.

Başbakan Scholz, AB'nin entegre bir savunma ekonomisine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Barış Fonu" adlı mali araç, Ukrayna için ortak mühimmat tedariki, üye ülkeler arasında hava savunması konusunda daha yakın işbirliği, "Stratejik Pusula", NATO ile AB arasında yakın işbirliği gibi unsurların önemine işaret etti.

"ABD, Avrupa'nın en önemli müttefiki olmaya devam ediyor." diyen Scholz, Çin ile rekabetin arttığını, öte yandan AB'nin bu ülkeyle ilişkilerde bağları koparmadan riskleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

Batı Balkanların AB'ye katılım süreci

Scholz, "Jeopolitik bir Avrupa, komşularına verdiği sözleri tutmalı. Dürüst genişleme politikası, başta 20 yıldır katılım sözü verdiğimiz Batı Balkan ülkelerine olanlar dahil verilen sözlere bağlı kalmalıdır." diye konuştu.

Olaf Scholz, bu ülkelerin üyelik süreçlerini tamamlamak için sağlamaları gereken kriterlere ilişkin reform gündemlerine devam etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

Göç

"Acilen ortak Avrupa iltica sistemi reformunu sonuçlandırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanan Scholz, AB'nin bir yandan dış sınırlarını düzensiz göçe karşı korurken, Avrupa'nın birçok yerinde acilen üçüncü ülkelerden işçilere ihtiyaç duyulması nedeniyle de yasal göçün desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.