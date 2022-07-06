Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'i (AfD) "Rus partisi" olarak nitelendirdi.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Scholz, AfD Milletvekili Steffen Kotre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları "yararsız" olarak nitelendirmesi ve Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) doğal gaz boru hattının faaliyete geçirilmesi çağrısında bulunması üzerine, "AfD'nin sadece sağcı popülist bir parti değil, aynı zamanda Rusya'nın da partisi olduğuna kesinlikle inanıyorum." dedi.

Scholz, Almanya'nın Rus petrol ve doğal gazından vazgeçmeye hazırlandığını ve bunun için gerekli altyapıyı inşa ettiğini vurgulayarak, "Bu, tüm vatandaşların çıkarına Almanya için gerçek enerji güvenliğidir." diye konuştu.

Alman havaalanlarındaki yer hizmetlerinde sıkıntı yaşanmasına ilişkin ise Scholz, Kovid-19 salgını sırasında "çok fazla kişinin işten çıkartılmasının" zorlukların nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya silah teslimatı devam edecek

Şansölye Scholz, Ukrayna'ya daha fazla silah teslimatı yapılmaya devam edileceğini duyurdu.

Hükümetin silah teslimatı için çok fazla enerji harcadığını belirten Scholz, mühimmat ve teçhizatın doğrudan Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilmesi konusunda yorum yapmaktan kaçınarak bunun müttefiklerle alınan bir karar olduğunu, tek başına hareket etmeyeceklerini kaydetti.