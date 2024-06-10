Üye Girişi
Haberler

Almanya Başbakanı Scholz, AP seçim sonuçlarını değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının ülkede koalisyonu oluşturan üç parti için de kötü olduğunu söyledi. Scholz, vatandaşların güvenine sahip olabilmek için herkesin çaba göstermesini istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının ülkede koalisyonu oluşturan üç parti için de kötü olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AP seçimlerinin sonuçlarına ilişkin Scholz, "Sonuç üç iktidar partisi için de kötü oldu. Kimsenin her zamanki gibi işine geri dönmesi beklenmez ancak işimizi yapmamız da önemlidir." dedi.

Scholz, vatandaşların güvenine sahip olabilmek için herkesin çaba göstermesini istedi.

Avrupa ülkelerinde sağ popülist partilere verilen oylar konusunda endişelenilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Buna asla alışmamalıyız. Demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, bizi hala Avrupa Birliği (AB) olarak tanımlayan şeylere açık bir bağlılık gösteren ve bunu temsil eden partiler lehine açık, net çoğunluklar olmasını sağlamak bizim görevimiz olmalıdır. Avrupa'da geleneksel olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı olan partiler lehine açık bir çoğunluk vardır. AP de bunu yansıtmaktadır ve bu aynı zamanda önümüzdeki beş yıl boyunca Avrupa'da yapılacak çalışmaların da temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şansölye, AB Komisyon Başkanlığı seçiminin AP'deki demokratik partilerin çoğunluğuna dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Gabriel Boric ile Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini aktaran Scholz, "Gazze Şeridi'ndeki insanlara bugün olduğundan çok daha iyi su ve gıda sağlanması gerektiğinin bilincindeyiz. Her gün yaklaşık 500 yardım tırına ihtiyaç duyuluyor ve İsrail'in bununla ilgilenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şili ile çevre dostu ve sürdürülebilir lityum madenciliği konusunda birtakım somut adımlar atacaklarını dile getiren Scholz, "Bu, enerji dönüşümü açısından bir dönüm noktasıdır ve jeoloji enstitülerimiz bu konularda daha da yakın bir şekilde çalışacaktır. Bu ziyaret sırasında ilgili anlaşmaları da yaptık." dedi.

Şili Devlet Başkanı Boric ise İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırdı.

İsrail'in uluslararası hukuka saygı durması gerektiğini kaydeden Boric, bölgede kendi güvenliklerini sağlama ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip iki eşit ve bağımsız devlet olması gerektiğini vurguladı.

Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek "Bu durdurulmalı. Esirler serbest bırakılmalı. Aynı zamanda Gazze'de bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Gazze'nin yeniden inşasının garanti altına alınabilmesi için ateşkes önerilerini destekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Olaf Scholz Almanya Politika Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title