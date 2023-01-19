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Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın İklim Nötr Olma Kararını Yeniden Teyit Etti

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Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın İklim Nötr Olma Kararını Yeniden Teyit Etti

DAVOS, 19 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çarşamba günü ülkesinin 2045 yılına kadar iklim nötrlük yolunda olduğunu ve iklim nötr bir ekonominin "yüzyılımızın temel görevi" olduğunu bildirdi.

DAVOS, 19 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çarşamba günü ülkesinin 2045 yılına kadar iklim nötrlük yolunda olduğunu ve iklim nötr bir ekonominin "yüzyılımızın temel görevi" olduğunu bildirdi.

Scholz, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Almanya'nın iklim nötr bir ekonomiye doğru dönüşümünün "tamamen yeni bir dinamik" edindiğini söyledi ve "Endüstrimizin karbondan arındırılması konusunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı, iklim nötrlük hedeflerine ulaştıktan sonra ülkenin imalat sektörünün güçlü kalacağını söyledi.

Almanya'nın yeni sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat terminallerini inşa etmedeki yeni hızından övgüyle bahseden Scholz, ülkesinin böyle bir hızı bir mihenk taşı olarak uygularken, bir bütün olarak ekonominin dönüşümünü sürdürdüğünü ifade etti.

Scholz, 2030 yılına kadar ülkenin elektriğinin yüzde 80'inin yenilenebilir kaynaklardan üretileceğinin ve mevcut seviyenin iki katına çıkacağının altını çizdi.

Almanya'nın bugünden 2030'a kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi için yaklaşık 400 milyar euro (yaklaşık 432 milyar ABD doları) yatırım yapacağına dikkat çeken Scholz, "İklim dostu bir endüstriye yönelik bu dönüm noktası, endüstriyel gücümüzün sonu değil, yeni bir başlangıcıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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