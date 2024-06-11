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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna için barış konferansının başarı şansına iyimser

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'de düzenlenecek barış konferansının başarı şansı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte düzenlenen basın toplantısında adil ve kalıcı bir barış için ilkeleri tartışacaklarını vurguladı. Ayrıca Scholz, Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerektiğini belirtti ve Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 15 ve 16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de Ukrayna için düzenlenecek barış konferansının başarı şansı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen 2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı marjında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Scholz başarı şansı konusunda iyimser olduğunu vurgulayarak, "Orada adil ve kalıcı bir barış için ilkeleri tartışacağız." dedi.

Bu tür girişimlerin savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler olmadığını ifade eden Scholz, "Çünkü bunun için ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in askerlerini geri çekmeye hazır olduğunu göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Şansölye Scholz belki bir gün Rusya'nın da masada yer alacağı bir süreci başlatmanın yolunun bulunabileceğini belirterek "Ancak buna sadece Ukrayna karar verecektir. Putin savaş hedeflerinden vazgeçmediği sürece Ukrayna'ya verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz. Ukraynalıların yanında dimdik durmaya devam edeceğiz." dedi.

Aşırı sağcı popülist partilerin Avrupa Parlamentosunda elde ettikleri sonuca da değinen Scholz, "Elbette sağcı popülizmin büyümesi endişe verici. Bize düşen görev asla buna boyun eğmemek. Partiler arasında siyasi rekabetin gerçekleşmesini mümkün kılacak bir çerçeve oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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