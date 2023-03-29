Almanya Başbakanı Olaf Scholz silah yasasında reform istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silah yasasında ihtiyatlı bir reform yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, silah yasasında ihtiyatlı bir reform yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Scholz, silah yasasında ihtiyatlı bir reformdan yana olduğunu belirterek "Silah yasasını vatandaşların güvenliği için gerekli şartları karşılayacak kadar katı hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Başbakanlık binasının 777 milyon avroluk genişletme projesine de değinen Scholz, "Geçen yasama döneminde zaten kararlar aldık ve etrafınıza bakarsanız görebileceğiniz gibi ilgili işlem adımları devam ediyor." diyerek projenin askıya alınmayacağını belirtti.

Başbakan Scholz, Almanya için Alternatif Partili (AfD) milletvekili Marcus Bühl'ün binanın "göstermelik" olduğu yönündeki suçlamasını da reddetti.

Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları olarak bilinen aşırı sağcı gruba yönelik baskınların ardından kamuoyunda silah yasasının değiştirilmesi tartışılmıştı.