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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sanayileşmiş Ülkeleri İklim Fonunu Desteklemeye Çağırdı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dubai'deki BM iklim zirvesinde yaptığı konuşmada, yeni kurulan iklim fonunu desteklemek için Çin ve Hindistan gibi yakın zamanda sanayileşmiş ülkeleri çağırdı. Scholz, iklim değişikliğinin dünyanın en büyük sorunu olduğunu belirterek, yeni fonun iklim felaketlerinden en çok etkilenen ülkeleri desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ve Hindistan gibi yakın zamanda sanayileşmiş ülkeleri, yeni kurulan iklim fonunu desteklemeye çağırdı.

Dubai'deki BM iklim zirvesinde konuşan Şansölye Olaf Scholz, iklim değişikliğinin dünyanın en büyük sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu konudaki sorumluluk aynı zamanda, son otuz yılda refahları muazzam bir şekilde artan ve bugün salınımın artmasının büyük bir kısmından sorumlu olan yeni sanayileşmiş olan ülkelere de aittir." dedi.

Yeni bir fonun kurulmasıyla iklim felaketlerinin en çok etkilediği ülkeleri desteklemek istediklerini ifade eden Scholz, "Almanya olarak bu fona 100 milyon dolar ile katkıda bulunacağız ve 100 milyon dolar da ev sahibi ülke Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanacak" diyerek diğer ülkelerin kurulan fonu desteklemelerini istedi.

Scholz ülkelerin ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için çabalarını artırmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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