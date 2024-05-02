Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Bücher'in yaptığı açıklamaya göre, Şansölye Scholz ve Başbakan Netanyahu, Orta Doğu'daki duruma ve geleceğe yönelik perspektiflere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İki başbakanın telefon görüşmesinde Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve ateşkese ilişkin çabalar değerlendirildi. Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın daha da iyileştirilmesi de görüşüldü.