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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'a taziye mesajı gönderdi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziye mesajı gönderdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziye mesajı gönderdi.

Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un İran İslam Cumhuriyeti Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Scholz, mesajında, helikopter kazası ve ardından Reisi'nin ölüm haberini aldıklarını belirterek "İran İslam Cumhuriyeti hükümetine ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullandı.

Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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