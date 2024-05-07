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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekleyerek, bu ülkenin şartları yerine getirmesi durumunda Birliğe üye olabileceğini söyledi. Scholz, Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararının ülkedeki tüm reform yanlısı güçlere ve tüm bölgeye açık bir sinyal olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekleyerek, bu ülkenin şartları yerine getirmesi durumunda Birliğe üye olabileceğini söyledi.

Scholz, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB'nin, Batı Balkanlar'daki ülkelere üyelik sözü vermesinin üzerinden 20 yıl geçtiğini ve bu üyeliklerin geciktiğini belirten Scholz, bu yüzden AB Konseyi'nin martta Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldığını anımsattı.

Olaf Scholz, alınan kararın önemli bir adım olduğunu ve Bosna Hersek'e Avrupa için yeni bir umut verdiğini kaydetti.

Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararının ülkedeki tüm reform yanlısı güçlere ve tüm bölgeye açık bir sinyal olduğunu belirten Scholz, "Bu aynı zamanda gerekli reformların kararlılıkla ve hızla ilerletilmesi yönünde bir talepti." ifadesini kullandı.

Scholz, martta alınan kararın, şartların yerine getirilmesi durumunda Bosna Hersek'in de AB'ye girebileceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerine AB perspektifi verilmesi konusunda ciddi olduklarını vurgulayan Scholz, AB'ye üye olmak isteyen ülkelerin AB yasalarına ve kurallarına uyum için gerekli koşulları kendilerinin oluşturması gerektiğini aktardı.

Almanya Başbakanı Scholz, bunun büyük bir zorluk teşkil ettiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Ancak reform çabaları en çok aday ülkeler için yararlıdır. Çünkü bu büyük bir ekonomik başarıyı da beraberinde getiriyor ve AB üyeliği aynı zamanda yeni fırsatlar getiriyor." diye konuştu.

Bosna Hersek bölgenin istikrarı için önemli rol oynuyor

Scholz, Bosna Hersek'in Batı Balkanlar'daki güvenlik ve istikrar için önemli rol oynadığının altını çizerek, Almanya için Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sorgulamaya yönelik her türlü girişimin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Bu yüzden Bosna Hersek Yüksek Temsilcisinin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının teşvik edilmesi konusunda oynadığı rolü desteklediklerini ifade eden Scholz, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamak için Almanya'nın Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü EUFOR Althea misyonundaki görevini sürdürmek istediğini belirtti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Becirovic de Almanya'ya Bosna Hersek'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Becirovic, özellikle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini anlattı.

Bosna Hersek'in, ticaretinin yüzde 73'ünü AB ülkeleriyle yaptığına dikkati çeken Becirovic, "Bu aynı zamanda Bosna-Hersek'in hangi yöne doğru gittiğini de gösteriyor. Bosna-Hersek'te yapılan son anketler, Bosna-Hersek nüfusunun yüzde 75 ila 80'inin ülkemizin bir an önce AB'ye ve NATO'ya tam üye olmasını istediğini gösteriyor. Bunlar Bosna-Hersek'in stratejik hedefleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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