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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB'deki Üst Yöneticilerin Belirsizlik Yaşanmamasını İstiyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nde gelecek 5 yıl yer alacak üst yöneticilerin göreve getirilmeleri konusunda belirsizlik yaşanmamasını istedi. Scholz, AB Komisyonunun parlamentoda aşırı ve popülist güçlere bağımlı olmaması için çaba sarf ettiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nde (AB) gelecek 5 yıl yer alacak üst yöneticilerin göreve getirilmeleri konusunda belirsizlik yaşanmamasını istedi.

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, bu ayın başında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde "her 4 Avrupalıdan 3'ünün popülist ve aşırılık yanlısı partileri değil, Avrupa'yı destekleyenleri seçtiğini" söyledi.

Avrupa'da daha fazla birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Scholz, AB Komisyonunun parlamentoda aşırı ve popülist güçlere bağımlı olmaması için çaba sarf ettiğini belirtti.

AP'de yapıcı ve Avrupa'yı destekleyen partilerin çoğunluğa sahip olmasının iyi olduğunu dile getiren Scholz, gelecekte görev yapacak AB üst yönetiminin parlamentodaki bu çoğunluğa dayanmasını beklediğini kaydetti.

Scholz, AB üst yönetiminin belirlenmesi konusunda Avrupa'nın önde gelen siyasi partilerinin liderleriyle görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşarak, bu konuda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Burada AB Konseyi Başkanlığı için Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanlığı için Alman siyasetçi Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın görevlendirilmesi konusunda anlaşıldığı bilgisini paylaşan Scholz, "Benim açımdan bunlar iyi atamalardır ve Avrupa'nın iyi bir geleceği için net bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Başbakan Scholz, bu zor dönemde AB'nin üst yönetiminin belirlenmesinde belirsizlik yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Halk makamlar konusunda kavga değil, Avrupa kurumlarının hızlı çalışmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

"Ukrayna barış istiyor"

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da bahseden Scholz, Rusya'nın barış istemediğini savunarak, "Ancak saldırıya uğrayan Ukrayna barış istiyor. Boyun eğdirmeyen ve yeni saldırı korkusu olmayan adil bir barış." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa ve silahlanmaya devam ettiğine işaret eden Scholz, "Bunu kimse görmezden gelemez ve bu, sözde ateşkes teklifinde en açık şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Scholz, Putin'in ateşkes teklifinin Ukrayna'nın henüz Rus birlikleri tarafından işgal edilmemiş topraklarını vermesini ve gelecekte her türlü askeri yardımdan vazgeçmesini içerdiğini söyledi.

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin önemli olduğunu aktaran Scholz, Rusya'nın uluslararası toplumum beklentilerini hissetmesi gerektiğini kaydetti

Almanya Başbakanı Scholz, "Putin, savaş alanında Ukrayna'ya boyun eğdirme hedefine ulaşamayacağını anlamalı." şeklinde konuştu.

Washington'da temmuzda düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya yapılacak desteğin koordinasyonun da ele alınacağını aktaran Scholz, bunu net kararlar ve somut anlaşmalarla belirleyeceklerini söyledi.

Scholz, "Ancak aynı zamanda şu da çok açıktır ve bunu vurgulamak benim için önemlidir; orada (Ukrayna konusunda) yaptıklarımız NATO'yu çatışmanın bir parçası haline getirmez. Bu çizgiyi geçmiyoruz ve geçmeyeceğiz." dedi.

NATO'da bu konuda büyük mutabakatın bulunduğuna dikkati çeken Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı da tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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