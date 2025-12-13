Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmeleri için Zelenskiy ile AB liderlerini ağırlayacak

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve AB liderleriyle barış görüşmeleri üzerine son gelişmeleri değerlendirecek. Merz, ayrıca Ukrayna'ya ekonomik destek konusunda ikili görüşmeler yapacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB ??liderleriyle barış görüşmelerindeki son gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.

Alman hükümeti sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı açıklamada Şansölye Merz'in 15 Aralık Pazartesi günü öncelikle Zelenskiy ile Ukrayna'ya ekonomik destek konusunda ikili görüşmeler yapacağını ve son diplomatik girişimleri ele alacağını belirtti.

Kornelius, katılımcılar veya toplantının gündemi konusunda daha fazla ayrıntı vermeden, "Akşam saatlerinde çok sayıda Avrupa devlet ve hükümet başkanı ile AB ve NATO'nun üst düzey temsilcileri görüşmelere katılacak." dedi.

Başbakan Merz, perşembe günü Kiev ve Avrupalı ??müttefiklerinin toprak sorunlarını ele alan yeni öneri geliştirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
