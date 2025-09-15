Almanya Başbakanı Merz: Yahudilerin Güvenliği İçin Her Şeyi Yapacağız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Yahudilerin ülkede korkusuzca yaşayabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Başbakan Merz, Münih'te bir sinagogun açılışında yaptığı konuşmada, "Yahudilerin tüm Almanya'da korkusuzca yaşayabilmeleri ve kutlama yapabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Almanya'daki tüm sinagogların, Yahudi okullarının bir gün polis korumasına ihtiyaç duymadan faaliyetlerini sürdürmesini çok arzu ettiğini söyleyen Merz, "Bu korumanın uzun yıllardır gerekli olduğu gerçeğine alışmamalıyız. Bu nedenle, Almanya'da her türlü antisemitizme karşı siyasi olarak olduğu kadar cezai ve yasal olarak da elimizden gelen ve gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğimizi buradan ilan ediyorum." diye konuştu.

Merz, Almanya'da antisemitizmin yeniden alevlenmesinden dehşete düştüğünü ifade ederek bunun, kendisini utandırdığını sözlerine ekledi.

Alman Başbakan'ın, Nazilerin Yahudilere karşı işlediği insanlık dışı suçları hatırlatırken duygulanması dikkati çekti.