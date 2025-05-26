Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna'ya Sağlanan Silahlarda Menzil Kısıtlaması Kaldırıldı

Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna'ya Sağlanan Silahlarda Menzil Kısıtlaması Kaldırıldı
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlarla ilgili menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve bunun Kiev'in Rusya'nın içindeki askeri hedeflere saldırma yeteneğini artırdığını açıkladı. Merz, bu durumun Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesini arttırdığını vurgulayarak, savaştaki dinamiklerin değiştiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batılı güçlerin Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ve bunun Kiev'in Rusya içindeki askeri hedefleri vurmasına olanak sağladığını söyledi.

Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) Berlin'de düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan." dedi.

Bunun Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği anlamına geldiğini aktaran Merz, "(Bu) Örneğin Rusya'daki askeri mevzilere saldırarak da kendini savunabileceği anlamına geliyor. Bir süre öncesine kadar bunu yapamıyordu. Çok az istisna dışında, bir süre öncesine kadar bunu da yapamıyordu. Şimdi yapabiliyor. Buna jargonda uzun menzilli ateş diyoruz, yani Ukrayna'yı (Rusya'nın) iç bölgelerdeki askeri hedeflere saldıran silahlarla donatmak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın sivil hedeflere tamamen acımasızca saldırdığını kaydeden Merz, "Şehirleri, anaokullarını, hastaneleri ve yaşlıların evlerini bombalıyor. Ukrayna bunu yapmıyor. ve biz bunun böyle kalmasına büyük önem veriyoruz. Ancak kendisini sadece kendi topraklarındaki bir saldırgana karşı savunabilen bir ülke kendisini yeterince savunamıyor demektir. ve Ukrayna'nın bu savunması şu anda Rusya topraklarındaki askeri altyapıya karşı da gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyalog tekliflerini zayıflık olarak gördüğünü belirterek, "Vatikan'da görüşme teklifi bile onun onayını almazsa, o zaman bu savaşın hepimizin dilediğinden ya da hayal ettiğinden daha uzun sürmesine hazırlıklı olmalıyız. Ancak yine de her şeyi denemeli, görüşmelere başlamak için her fırsatı kullanmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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