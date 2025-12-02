Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna'ya Dayatılan Her türlü Barışa Karşıyız

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya dönük barış müzakerelerinin sadece Ukraynalılar ve Avrupalılar ile yapılması gerektiğini vurguladı. Polonya Başbakanı Tusk ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

BERLİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya "dayatılan her türlü barışa" karşı olduklarını söyledi.

Merz, Almanya'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Donald Tusk ile pazartesi günü Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukraynalılar ve Avrupalılar olmadan Ukrayna ve Avrupa hakkında hiçbir karar alınamaz" dedi. Merz, müttefikleriyle birlikte Ukrayna'ya desteklerini sürdürmeyi ve Rusya'yı müzakere masasına oturtmayı hedeflediklerini belirtti.

Cenevre'de yapılan son görüşmelerin, barış planına yönelik ilk adımların atılmasını sağladığını ifade eden Merz, Ukrayna ve ABD ile danışmanlar düzeyinde sürekli temas halinde bulunduklarını kaydetti.

Tusk da Ukrayna'ya desteklerini dile getirerek, Polonya ve Almanya'nın, Avrupa'nın güvenliğini ortaklaşa güçlendirme çabalarına dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
