Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya Asker Göndermeyi Değerlendiriyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya asker göndermeye dair kararlarını çerçeve koşullar netleştiğinde vereceklerini bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Merz'in Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldığı ifade edildi.

Başbakan Merz zirvede, Rusya ile müzakere yoluyla çözüme ulaşılmasının ardından Avrupalıların Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ülkesinin bu konuda katkıda bulunacağını kaydetti.

Odak noktalarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin finansmanı, silahlandırılması ve eğitimi olması gerektiğine dikkati çeken Merz, " Almanya, bu konuda Kiev'in en önemli ortağı. Federal hükümet, bu işbirliğini genişletmeye hazır. Çerçeve koşulları netleştikten sonra Almanya asker gönderme konusunda zamanı geldiğinde karar verecek. Bu ABD'nin olası askeri angajmanının kapsamı ile müzakere sürecinin sonucunu da içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, asker gönderme konusunda kararı Federal Meclis'in verebileceğini vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirve için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Merz, "Bu zirvede bir ateşkes anlaşması yapılmalıdır. Rus tarafı zaman kazanmaya oynamaya devam ederse, Avrupa diplomatik çözüm şansını artırmak için yaptırım baskısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şansölye Merz ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.