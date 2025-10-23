Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'ya 140 Milyar Avro Kredi Sağlanmasını Umuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB liderlerinin Ukrayna'ya destek olmak için dondurulmuş Rus varlıkları ile 140 milyar avro tutarında kredi sağlamayı kabul etmelerini beklediğini ifade etti. Merz, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde, destek artırmanın ve savunma kapasitesini güçlendirmenin yollarını tartışacaklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ukrayna'ya, "dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen" 140 milyar avro tutarında kredi sağlamayı kabul etmelerini umduğunu belirtti.

AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de gazetecilere konuşan Merz, zirvede, Ukrayna'ya desteği artırmanın ve AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmenin yollarını arayacaklarını söyledi.

Merz, "Rus varlıklarını görüşeceğiz. Önerimin geniş bir onay almasına minnettarım. Ancak tartışmamız gereken birkaç ciddi itiraz var. Bu, özellikle Belçika devleti ve onun sorumluluğuyla ilgili. Bugün ele alacağımız bir konu. Ancak bu konuda da ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Geçen ay, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev'in askeri kapasitesini güçlendirmek ve Moskova'yı müzakere masasına çekmek için Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarıyla desteklenen yaklaşık 140 milyar avro tutarında faizsiz kredi sağlamayı önerdi.

Merz, bunun, Avrupa'daki dondurulmuş Rus Merkez Bankası varlıklarına el konulmadan, önemli miktarda mali destek sağlayarak ve hukuki endişeleri gidererek yapılabileceğini savundu. Ancak dondurulmuş varlıkları elinde bulunduran Avrupa finans kuruluşuna ev sahipliği yapan Belçika, bu öneriye itiraz etmişti.

Belçika hükümeti, yasal sorunlarla karşılaşabileceği ve mali sorumluluğu kendisinin üstlenebileceği endişesini dile getirerek, bu önerinin mali ve hukuki risklerinin tüm AB üye devletleri arasında paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış

Tarihin izlerini 7 dakikada sildiler! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.