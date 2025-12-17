Haberler

Almanya, Avrupa'nın güvenliğini Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle bağlantılı görüyor

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın güvenliği ile Avrupa'nın güvenliği arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, kalıcı barışın sağlanması için Rusya'ya karşı daha fazla baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Federal Meclis'te milletvekillerine hitap etti.

"Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle bağlantılıdır, birbirinden ayrılamaz." diyen Merz, Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı yürütmediğini savundu.

Merz, kalıcı barışın, Ukrayna'nın veya Avrupa'nın güvenliği için "her ne pahasına olursa olsun anlayışıyla sağlanamayacağını ve sağlanmaması gerektiğini" vurgulayarak, buna Ukrayna'nın tek taraflı ve kabul edilemez toprak tavizlerine zorlanmamasının da dahil olduğuna işaret etti.

Ukrayna'nın gelecekte de Rusya'nın saldırılarına karşı etkili şekilde savunma yapabilmesinin önemine dikkati çeken Merz, " Ukrayna'nın bunun için güçlü bir ordusu ve ortaklarının sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var." dedi.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanımı konusuna da değindi. Rusya'yı ciddi müzakerelere ikna etmek için baskıların daha da artırılması gerektiğini belirten Merz, şöyle devam etti:

"Bu aynı zamanda Rusya'ya, buradaki varlıkları bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için kullanabileceğimiz konusunda net bir mesaj vermektir. Rusya'ya bu saldırı savaşını sürdürmenin anlamsız olduğunu açıkça belirtmektir. Bu fonların kullanılması, tahminlerimize göre Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edecektir. Bu adımı, savaşı uzatmak için atmak istemiyoruz. Bu adımı, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz."

"Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Merz, dünyanın yeniden düzenlenmesine seyirci kalamayacaklarını ifade ederek, "Biz, büyük güçlerin oyun topu değiliz. Kendi çıkarlarımızı ve değerlerimizi kararlılıkla savunan aktif bir aktör olarak kalmak istiyoruz ve kalmalıyız. Bu konuda kesin bir inanca sahibim. Bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Güçlü bir Avrupa için ise güvenli, rekabetçi ve hareket kabiliyetine sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Merz, "Bunları başarabilecek miyiz, bu da büyük ölçüde Brüksel'de yapılacak toplantıda belirlenecek." dedi.

Alman Başbakan, Gazze'de barış planının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'e yaptığım ziyaret sırasında Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile bu konuyu da görüştüm. Kalıcı bir ateşkes ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

AB'nin iki büyük stratejik zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Merz, "Avrupa'nın savunma kapasitesini oluşturmalı ve ekonomimizin rekabet gücünü yeniden kazanmalıyız. Bu iki öncelik, dünyada karşı karşıya olduğumuz zorluklara stratejik yanıtlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
