Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna Krizinin Çözümü İçin Onay Gerekli

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'daki krizin sona ermesi için büyük güçlerin değil, Ukrayna ve Avrupalı ortakların onayının gerektiğini vurguladı. Merz, çatışmanın sona ermesi için tarafların iradesinin önemine dikkat çekti.

BERLİN, 23 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'daki krizin sona ermesi için büyük güçlerin değil, Ukrayna ve Avrupalı ortaklarının onayının gerekli olduğunu söyledi.

Merz, cumartesi günü Johannesburg'daki G20 Zirvesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa kıtasında yaşanan çatışma ve bunun sonucunun, Avrupa'nın genel güvenliğini ilgilendirdiğini belirtti.

"Savaşlar, ilgili ülkelerin iradesi dışında büyük güçler tarafından sona erdirilemez" diyen Merz, krizin sona ermesinin ancak Ukrayna'nın koşulsuz rızasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere'den dış politika danışmanları ile AB temsilcilerinin pazar günü Cenevre'de ABD ve Ukrayna temsilcileriyle yeni bir görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.

Başbakan, Ukrayna için güvenlik konusunda garanti verilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, tarafların şu anda çatışmayı sona erdirme şansı olsa da ortak ve tatmin edici sonuca ulaşmaktan hala uzak olduklarını ifade etti.

