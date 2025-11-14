Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna'dan Gençlerin Almanya'ya Gelmesini İstemedi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ülkesindeki gençlerin Almanya'ya gelmemesini istedi ve mültecilere yönelik yeni sosyal yardım düzenlemelerini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmemelerini sağlamasını istediğini belirtti.

Merz, başkent Berlin'de düzenlenen Almanya Ticaret Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mültecilere, gelecekte "vatandaşlık parası (Bürgergeld)" olarak adlandırılan sosyal yardım yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardım parası verileceğini belirtti.

Böylelikle bu mültecilerin iş piyasana girmelerinin teşvik edileceğini ifade eden Merz, "Uzun bir telefon görüşmesi yaptığım Ukrayna Devlet Başkanı'ndan (Volodimir Zelenskiy???????), özellikle Ukrayna'daki genç erkeklerin yeniden çok sayıda, giderek artan sayıda Almanya'ya gelmemelerini, bunun yerine kendi ülkelerinde hizmet etmelerini sağlamasını istedim." şeklinde konuştu.

Merz, Ukrayna'da gençlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Almanya'da mülteciler için sosyal yardım sisteminde kalmaları yerine çalışmayı teşvik eden bir düzenleme yapılacağını aktardı.

Almanya'da iktidarda bulunan koalisyon hükümetinin özellikle küresel konularla meşgul olduğunu dile getiren Merz," Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Bu savaş sadece güvenlik politikası açısından değil, mali politika açısından da bizi zorluyor. Uluslararası ticarette jeopolitik kırılmalarla karşı karşıyayız." dedi.

Almanya Başbakanı Merz, ABD ile kısmen çözülebilen bir gümrük vergisi anlaşmazlığının da bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
