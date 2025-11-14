Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Türkiye ile İşbirliği Şart

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, jeopolitik durum nedeniyle Türkiye ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Merz, AB dönem başkanlığı, Ukrayna durumu ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, jeopolitik durumdan dolayı Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY'nin 2026'nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna'daki durumu ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

"Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım." diyen Merz, görüşmede Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.

Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis'in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya'nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.

Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY'nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.

Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, "Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım." dedi.

Rusya'nın dondurulmuş varlıkları

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin bir soruya da Merz, bu konuda yoğun tartışmaların yapıldığını belirterek bu konuda sunduğu bir önerinin de AB Komisyonunda incelendiğini belirtti.

Merz, "Tüm seçenekleri inceliyoruz. Benim için öncelikli soru, önümüzdeki yıllarda da gerektiğinde Ukrayna'ya, mali ve dolayısıyla askeri olarak destek verebilecek yeterli limanlarımızın olması." diye konuştu.

Ukrayna'nın desteklenmesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu için bunun gerekli olduğunu aktaran Merz, buna ilişkin AB'ye üye ülkelerle görüşmeler yaptığını kaydetti.

Ukrayna'daki gençler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmemesini sağlaması konusunun hatırlatılması üzerine de Merz, "Zelenskiy'ye şu anda Ukrayna'dan gelenlerin önemli bir kısmının 18 ila 24 yaşları arasındaki genç erkekler olduğunu söyledim. Çünkü Ukrayna'da askerlik hizmeti 25 yaşında başlıyor. Zelenskiy'den bu gençlerin ülkede kalmalarını sağlamasını istedim, çünkü onlara ülkede ihtiyaç var, Almanya'da değil." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da elinden geleni yapan ve yardım edebilecek herkese ihtiyaç duyulduğunu aktaran Merz, Zelenskiy ile bu konuları açık bir şekilde konuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.