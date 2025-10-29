Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye Geldi

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Merz'i Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.

Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel güvenlik önlemleri ve iki ülkenin iş birliğini güçlendirecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un ardından Merz'in gelişine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kısa süre içinde Almanya'dan 2 üst düzey ziyaret... Yakın Alman-Türk ortaklığının önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Sorg, "Bu anlamlı bayramında Almanya'dan üst düzey bir ziyaret: Türkiye'ye hoş geldiniz Merz." dedi.