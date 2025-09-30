Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Başbakan Merz, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Başkan Trump tarafından sunulan Gazze barış planını memnuniyetle karşılıyoruz. Bugüne kadar akan kanın ardından bu plan, savaşı sona erdirmek için en iyi şans, en azından şimdiye kadarki en iyi şans." dedi.

İsrail'in bu planı desteklemesinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Merz, Hamas'a bölgede barışa giden yolun açık olması için planı kabul etme çağrısında da bulundu.

Anlaşmaya varılması durumunda ülkesinin bu planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Merz, "Bu, siyasi, insani ve elbette bölgenin yeniden inşası için de geçerlidir. Bunu, İsrailliler ve Filistinlilerin günün birinde iki devlet halinde barış ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir Orta Doğu için çalışmak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Friedrich Merz, ABD Başkanı Trump'a ve bölgedeki Arap devletlerine de bu plan konusunda gösterdikleri ısrar ve işbirliği için teşekkür etti.