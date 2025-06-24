Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın Ateşkes Çağrısını Destekledi

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın Ateşkes Çağrısını Destekledi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını olumlu karşıladı. Merz, başarılı bir ateşkesin Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini belirtti ve İran ile İsrail'e bu çağrıya kulak verme çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Merz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda bunun çok iyi bir gelişme olacağına işaret eden Merz, bunun Orta Doğu'yu ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini kaydetti.

İran'a ve İsrail'e bu ateşkes açıklamasına kulak vermesi çağrısında bulunan Merz, Katar'a ve bölgedeki diğer ülkelere gösterdikleri sağduyu için teşekkür etti.

Şansölye Merz, bugün Lahey'de yapılacak NATO zirvesinde, ABD'li ve Avrupalı ortaklarıyla durumun nasıl daha fazla istikrara kavuşturulabileceğini görüşeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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