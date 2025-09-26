Haberler

Almanya Başbakanı Merz: 'Savaşta değiliz ama barış içinde de yaşamıyoruz'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki bir zirvede ülkesinin siber saldırılar ve hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu tehditlerin ciddiyetine dikkat çekti.

Merz, Berlin'deki Schwarz Ekosistem Zirvesi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ülkesinin karşı karşıya olduğu tehditlerin gerçek olduğunu vurgulayan Merz, "İnsansız hava araçlarının (İHA) uçuşları ve casusluk sadece Almanya'da değil, birçok Avrupa ülkesinde kamu organlarına yönelik ciddi tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Almanya'nın siber saldırılar, sabotajlar ve hibrit tehditler nedeniyle "benzeri görülmemiş" güvenlik durumuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şansölye Merz, bu tehditlere karşı önlemleri artırdıklarını kaydetti.

