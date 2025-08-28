Almanya Başbakanı Merz, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Tehditlerini Vurguladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'yı Baltık Denizi bölgesinde düşmanca faaliyetlerde bulunmakla suçladı ve NATO müttefiklerini mevcut olan tüm kaynaklarla savunacaklarını söyledi.

Rostock'taki Alman donanma karargahını ziyaret edip deniz tatbikatlarını izleyen Merz, Bayern firkateyninde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'dan gelen tehdit gerçek. Bunu Baltık Denizi'nde de görüyoruz." dedi.

Merz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rostock'taki askeri personelimiz tarafından tehdit durumu hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Rus ordusunun günlük eylemlerini görüyoruz. Savunma hazırlığımızı ve savunma kabiliyetimizi test ediyorlar. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, İttifak topraklarının özgürlüğünü, barışını ve toprak bütünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Başbakan Merz, Almanya'nın NATO içinde hayati bir rol oynadığını ve artan jeopolitik belirsizlikler ve artan tehditlerle başa çıkmak için savunma harcamalarını artırarak ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek Avrupa savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "Almanya, jeostratejik konumu sebebiyle Avrupa'nın merkezi konumundadır. İstesek de istemesek de özgürlüğümüzü, barışımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmak için yaşadığımız yerde, yani Almanya'da özellikle büyük çaba sarf etmeliyiz." diye konuştu.