Almanya Başbakanı Merz: Refahımız AB'nin Refahıyla Bağlantılı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin refahının Avrupa Birliği'nin (AB) refahıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 35. yıl dönümünü vesilesiyle Saarbrücken kentinde düzenlenen törende konuşan Merz, "Avrupa'da birlikte güçlüyüz. Tek tek devletler olarak zayıfız. Avrupa iyi gittiğinde Almanya'nın da iyi gittiğini biliyoruz. Avrupa iyi gitmediğinde ise Almanya orantısız şekilde kötü gidiyor. Refahımız AB'nin refahı ile bağlantılı." ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın gelecekteki refahını güvence altına almak için ekonomik rekabet gücünü artırması ve Avrupa entegrasyonunu daha da derinleştirmesi gerektiğini belirten Merz, "Dünyada yeni bir korumacılık dalgasına karşı koymalıyız." dedi.

Merz, mevcut siyasi ve sosyal zorluklarla mücadelede demokratik hakların ve hukukun üstünlüğünün kritik önemine sahip olduğunu vurguladı.

Dünyayı biraz daha iyiye doğru değiştirme fırsatı bulunduğunu dile getiren Merz, "Bize karşı yeni otokrasi ittifakları kuruluyor, liberal yaşam biçimimiz sadece dışarıdan değil, içeriden de saldırıya uğruyor." diye konuştu.