Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Refahımız AB'nin Refahıyla Bağlantılı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin refahının Almanya'nın refahıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Merz, ekonomik rekabet gücünün artırılması ve derin Avrupa entegrasyonu gerekliliğine de vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin refahının Avrupa Birliği'nin (AB) refahıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 35. yıl dönümünü vesilesiyle Saarbrücken kentinde düzenlenen törende konuşan Merz, "Avrupa'da birlikte güçlüyüz. Tek tek devletler olarak zayıfız. Avrupa iyi gittiğinde Almanya'nın da iyi gittiğini biliyoruz. Avrupa iyi gitmediğinde ise Almanya orantısız şekilde kötü gidiyor. Refahımız AB'nin refahı ile bağlantılı." ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın gelecekteki refahını güvence altına almak için ekonomik rekabet gücünü artırması ve Avrupa entegrasyonunu daha da derinleştirmesi gerektiğini belirten Merz, "Dünyada yeni bir korumacılık dalgasına karşı koymalıyız." dedi.

Merz, mevcut siyasi ve sosyal zorluklarla mücadelede demokratik hakların ve hukukun üstünlüğünün kritik önemine sahip olduğunu vurguladı.

Dünyayı biraz daha iyiye doğru değiştirme fırsatı bulunduğunu dile getiren Merz, "Bize karşı yeni otokrasi ittifakları kuruluyor, liberal yaşam biçimimiz sadece dışarıdan değil, içeriden de saldırıya uğruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.