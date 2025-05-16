Almanya Başbakanı Merz, Putin'in, İstanbul'daki Ukrayna görüşmelerine katılmamasını eleştirdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'daki Ukrayna görüşmelerine katılmamasını eleştirdi.

Alman kamu yayıncısı ZDF televizyonundaki bir programda Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye giderek "büyük bir iyi niyet" gösterdiğini belirterek, "Şu anda gelmeyerek kendisini yanlışa sürükleyen tek kişi Putin'dir." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığına işaret eden Merz, "Bu paket hazır ve önümüzdeki salı günü Brüksel'de kabul edilecek." diye konuştu.

Merz, yaptırımların, salı günü kabul edildikten sonra derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ankara'da bekleyeceğini açıklayarak, 15 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Öte yandan Putin, müzakereler için İstanbul'a Rus heyetini göndermiş, Türkiye'ye gelmemişti.