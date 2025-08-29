Almanya Başbakanı Merz, Putin'i Eleştirdi: 'Görüşmeye İstekli Değil'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığını belirterek, "(Putin) Kabul edilemez ön koşullar öne sürüyor." dedi.

Başbakan Merz, Fransa'nın Toulon kentinde düzenlenen Fransız-Alman Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Merz, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik çabalarının ardından ortaya çıkan umutlara rağmen, Rus ve Ukraynalı liderler arasında bir görüşmenin giderek zorlaştığını belirten Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşme konusunda isteksiz davranan ve ön koşullar öne süren Rusya Devlet Başkanı Putin'i eleştirdi.

Merz, "Başkan Putin'in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye istekli olmadığı açık. Kabul edilemez ön koşullar öne sürüyor. Açıkçası bu beni şaşırtmıyor çünkü bu, Rusya Devlet Başkanı'nın stratejisinin bir parçası." dedi.

ABD ve Avrupalı ??müttefiklerinin, Rusya üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulayan Merz, ateşkesin kabul edilmesini sağlamak için olası adımların dikkatlice görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Merz, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere girme konusundaki isteksizliği nedeniyle Avrupalıların Ukrayna'da uzun sürecek bir savaşa hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, "Bu durum aylarca sürebilir. Her halükarda buna hazırlıklı olmalıyız. Avrupalı ??ortaklarımızla, Amerikalılarla ve gönüllüler koalisyonuyla yakın koordinasyon içinde buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Almanya ile Fransa arasındaki işbirliği vurgulandı

Avrupa'nın güvenliği için Fransa ile daha yakın çalışma yürüteceklerini dile getiren Merz, caydırıcılık konularında ortak yaklaşımlar izleyeceklerini ifade etti.

Merz, "Güvenli bir Avrupa için birlikte çalışıyoruz. Bu çalışma, sizinle görüşmemizin hemen ardından yapılacak olan Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyindeki bugünkü müzakerelere rehberlik edecektir." dedi.

Bu yıl sonundan önce Berlin'de bir çalışma toplantısı düzenlemeyi kararlaştırdıkları bilgisini paylaşan Merz, "Burada, bugün başlattığımız çalışmaları, bunların nasıl uygulandığını ve nerede ayarlamalar yapılması gerektiğini, sıkı bir zaman dilimi içinde sürekli olarak izleyeceğiz." diye konuştu.

Merz, büyük bir küresel çalkantı döneminde Almanya ile Fransa'nın daha yakın bir şekilde birlikte çalışması gerektiğini ve bunun "Avrupa'nın özgür, güvenli ve rekabetçi kalması için olmazsa olmaz bir ön koşul" olduğunu ifade etti.